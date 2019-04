Prinses Ariane naar Haags gymnasium Sorghvliet

Prinses Ariane gaat na de zomer naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Prinses Ariane zit nu in groep 8 van de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.

De periode van de schooltijd van de prinsessen is privé, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Op uitdrukkelijk verzoek van haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, wordt een beroep gedaan op de media de persoonlijke levenssfeer van hun dochters te blijven respecteren.

Ariane (10 april 2007) is de derde dochter van het koningspaar en derde in de lijn van troonopvolging. Ook haar beide zussen, Alexia en Amalia, zitten op het Sorghvliet.