Schreeuwen, schelden, bijten en haren trekken: agressief gedrag in vliegtuigen neemt toe

Het aantal gemelde incidenten bij Europese vluchten is het afgelopen jaar met een derde toegenomen. In de meeste gevallen is alcohol, en soms ook drugs, de oorzaak van de vechtpartijen, bijtincidenten en het haren trekken aan boord. Maar ook de beperkte ruimte speelt een rol.

Passagiers die schreeuwen en schelden tegen cabinepersoneel, medereizigers aanvallen of de cockpit proberen binnen te dringen. Het zijn een paar voorbeelden van agressief gedrag in vliegtuigen, aldus de NOS. Met enige regelmaat moet een vliegtuig een tussenlanding maken na een incident. Een voorbeeld hiervan is een incident in Nice, waarbij een man de cockpit wilde binnendringen en agressief was tegen het cabinepersoneel.

Eenmaal in de lucht is het een stuk ingewikkelder om dergelijke situatie op te lossen. Voor medewerkers niet altijd een pretje, want je zit op grote hoogte en kan geen kant op. Luchtvaartmaatschappijen hebben handboeien en tie wraps om de overlastgevers mee vast te binden. Dit gebeurt een paar keer per jaar, aldus de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Soms worden dronken of agressieve reizigers voor de vlucht geweigerd.

Als een passagier het heel bont maakt, komt hij of zij op de zwarte lijst. Dan mag je vijf jaar niet meer vliegen met de maatschappij in kwestie.