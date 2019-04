Afzender USB-stick op graf ‘niet achterhaald’

Het is nog steeds onbekend wie een USB-stick heeft gelegd op het graf van de 22-jarige vrouw die in juli vorig jaar is doodgestoken in een villa in Hilversum. Dat zei de advocaat van de 23-jarige verdachte vrijdag.

De familie van het slachtoffer vond de USB-stick eind vorig jaar op haar graf in Maastricht gevonden, zo werd in januari bekend. Op de stick stonden twee brieven. Een was gericht aan de familie en een aan het slachtoffer. De anonieme briefschrijver gelooft niet dat verdachte Kelvin M. uit noodweer handelde. ,,De briefschrijver kende het slachtoffer van haar werk in de prostitutie in Rotterdam”, zegt advocaat Fran├žoise Landerloo. ,,Onderaan de brief stond een telefoonnummer, maar niemand nam op.”

Het Openbaar Ministerie verdenkt M. van moord of doodslag op de vrouw. Het lichaam van de vrouw lag mogelijk al dagen in de villa voordat het op 9 juli werd gevonden. Op Youtube staat sinds enkele maanden een filmpje waarop de dader van de moord op de vrouw bedreigd wordt. De maker ervan schrijft in een Franse tekst wraak te zullen nemen. ,,Ik ken deze beelden niet”, zei de raadsvrouw.

Een paar dagen voor de vondst van het lichaam van het slachtoffer sprong de 23-jarige Rotterdammer Kelvin M. op de A27 voor een auto. Hij raakte hierbij zwaargewond. Over de reden van die sprong laat de man zich mogelijk op 18 juni uit als de zaak inhoudelijk wordt behandeld, aldus de advocate.

Dinsdag dient opnieuw een pro-formazitting in de strafzaak in de rechtbank in Lelystad.