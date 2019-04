Arnhemmer die zoon (12) doodde hoorde stemmen

De 40-jarige Arnhemmer Tevfik G. die eind december in Arnhem zijn 12-jarige zoontje met een zwaard doodstak, deed dat omdat hij stemmen hoorde. ,,Ik zat in een psychose, ik was overgenomen door de duivel”, heeft hij volgens zijn advocaat gezegd.

Dat bleek vrijdag tijdens een eerste zitting voor de rechtbank in Arnhem. De jongen werd 22 december 2018 dood gevonden in zijn huis. Zijn 15-jarige broertje vluchtte weg toen de verdachte ook hem met het zwaard achtervolgde.

De officier van justitie vervolgt G. wegens moord en poging tot moord. Een suggestie van diens ex-vrouw, de moeder van de jongens, dat de verdachte opzettelijk tot zijn daad kwam om wraak op haar te nemen, leidde tot hevige emoties bij de aanwezige moeder van G. De verdachte gaat naar het Pieter Baan Centrum, dat zal proberen te bepalen in welke toestand hij tot zijn daad kwam.