Drie zwaargewonden bij botsing op Schelde

Bij een botsing tussen twee kleine boten op de Schelde in Antwerpen zijn drie opvarenden zwaargewond geraakt. Vijftien mensen zijn lichtgewond, meldde het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in België.

Volgens Belgische media ging het om een uitje van een Nederlands bedrijf. Een woordvoerster van de politie liet weten dat ze nog niets kon zeggen over de nationaliteit van de gewonden.

Twee kleinere boten met in totaal twintig mensen aan boord hebben elkaar geraakt bij de linkeroever van de Schelde. Hierdoor vielen meerdere passagiers in het water. Alle drenkelingen zijn uit het water gehaald. De hulpdiensten in Antwerpen waren massaal uitgerukt.

Over de oorzaak konden de autoriteiten nog niets zeggen.