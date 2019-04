Man (54) op klaarlichte dag doodgeschoten

In Eindhoven is rond 09.30 uur klaarlichte dag een 54-jarige Eindhovenaar doodgeschoten. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer, dat werd geraakt op de Beukenlaan bij Strijp-S, is op straat gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Later op de ochtend bezweek hij aan zijn verwondingen.

Over de toedracht van het schietincident is nog niets bekend. De politie heeft de omgeving afgesloten en een politiehelikopter cirkelt boven het gebied. Er is nog niemand aangehouden.

Tussen de twintig en dertig rechercheurs onderzoeken de zaak.