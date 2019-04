Verdachte dodelijk motorongeluk ontkent opzet

De 52-jarige Johnny O. uit Krommenie ontkent dat hij op 23 december op de ringweg A10 in Amsterdam met opzet een motorfiets heeft aangereden, met twee doden als gevolg. O. zegt zich niet te kunnen herinneren dat hij tweemaal met zijn auto op de motor instuurde en meent dat hij dit onbewust heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de man van doodslag.

De rechtbank wees vrijdag tijdens een tussentijdse zitting een verzoek tot vrijlating af. De verdenking is daarvoor te ernstig, vindt de rechter.

O. zou kort voor het fatale ongeluk zijn afgesneden door de motor, die werd bestuurd door een 44-jarige man uit Wormerveer. Achterop zat een 34-jarige vrouw uit Amsterdam. Door het afsnijden botste O. met zijn auto tegen de vangrail. Daarna zette hij de achtervolging in, naar eigen zeggen om de schade te regelen, en raakte hij de motor tweemaal. Bij de tweede keer ging de motor onderuit. De bestuurder en zijn passagier kwamen om het leven. Volgens het OM duiden getuigenverklaring er ,,ondubbelzinnig” op dat O. de motor met opzet heeft aangereden.

Auto en motor reden ongeveer 110 kilometer per uur toen het ongeluk gebeurde. O. had zijn 15-jarige dochter als passagier naast zich. Zij raakte buiten zinnen nadat de vangrail was geraakt, zegt O. Haar geschreeuw en een verkeersongeluk in 2016 zouden van invloed zijn geweest op zijn bewustzijn. Volgens de dochter heeft de motorrijder naar de auto getrapt en daarbij een spiegel geraakt.

,,De situatie was zeer hectisch”, aldus O.s advocaat. O. erkent wel dat hij schuld heeft aan het ongeluk. ,,Dit had nooit mogen gebeuren”, schreef hij in een korte verklaring. Volgens zijn advocaat staat vast dat O. nooit de bedoeling heeft gehad de beide slachtoffers ,,de dood in te jagen.” De rechtbank willigde zijn verzoek in de verdachte psychologisch te laten onderzoeken, om vast te stellen of zijn psychische toestand van invloed is geweest.

De rechtbank behandelt de zaak op 28 juni inhoudelijk.