Verdachte schietpartij shishalounge bekent

De verdachte van de fatale schietpartij in een shishalounge in Den Haag vorig jaar heeft vrijdag in de rechtbank bekend. Aan het begin van de inhoudelijke behandeling gaf Mustaf S. toe dat hij het 17-jarige slachtoffer had neergeschoten. Tot nu toe had de 20-jarige S. altijd gezwegen. ,,Het had niet mogen gebeuren. Maar het is wel gebeurd”, zei hij tegen de rechter.

De 20-jarige S. uit Rotterdam wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou meerdere keren op de jongen hebben geschoten. Mogelijk hadden de twee ruzie. Het is niet duidelijk of ze elkaar al kenden voor de ontmoeting in de Haagse bar.

De schietpartij is gefilmd en dat filmpje circuleerde op internet. Hierop is een man te zien die wegrent. Ruim een week na de schietpartij werd S. bij een verkeerscontrole aangehouden.