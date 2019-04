Eurovisieseizoen start in Amsterdam

Het aftellen naar het Eurovisiesongfestival gaat zaterdag voor veel fans echt beginnen met de elfde editie van Eurovision in Concert in Amsterdam. Aan het concert in AFAS Live, ook wel gezien als de start van het ‘eurovisieseizoen’, doen 28 van de 41 songfestivalacts mee. De Nederlandse afgevaardigde Duncan Laurence kan zo voor het eerst kennismaken met een deel van zijn concurrenten.

Zowel fans als bookmakers beschouwen de avond als een eerste graadmeter voor wie straks de uitschieters zijn op het songfestivalpodium. Na Amsterdam volgt nog een aantal ‘opwarmoptredens’ verspreid over Europa.

Een domper voor de organisatie was het late afzeggen van Frankrijk en Malta en opvallend genoeg laat een deel van de favorieten ook verstek gaan. Rusland, Italië, Zweden en Cyprus, landen die allemaal in de top tien bij de bookmakers staan, zijn er niet bij. Zwitserland, IJsland en Nederland zijn van de voorlopige hoogvliegers wel van de partij. Duncan Laurence mag zich inmiddels zelfs topfavoriet noemen. De wedkantoren schatten zijn kansen al weken het hoogste in.

Op het podium in Amsterdam staan verder oud-winnaars Nicole (1982) en Dana International (1998). Ook komt met onder anderen Sieneke (2010) en Justine Pelmelay (1989) een aantal voormalige Nederlandse inzendingen langs. Songfestivalcommentator Cornald Maas en Marlayne Sahupala, die namens Nederland uitkwam in 1999, presenteren de show.

De 64e editie van het songfestival vindt op 14, 16 en 18 mei plaats in Tel Aviv in Israël. Duncan Laurence komt met zijn liedje Arcade uit in de tweede halve finale.