Jiskefet krijgt in Van Dale eer voor ‘lullo’

De absurdistisch-satirische serie Jiskefet, die van 1990 tot 2005 op de Nederlandse tv te zien was, krijgt een aantal vermeldingen in de Dikke Van Dale. Hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale maakte dit bekend in het Radio 5-programma Volgspot.

Zo krijgt het woord ‘lullo’, dat al bestond voordat Jiskefet werd uitgezonden, de toevoeging dat de term populair is geworden dankzij de drie corpsballen uit de serie. En de term ‘Juffrouw Jannie’, een vast personage uit de Jiskefet-reeks Debiteuren Crediteuren, wordt in de Van Dale opgenomen als synoniem voor het prototype koffiejuffrouw dat bedrijven hebben.

,,Veel uitdrukkingen uit Jiskefet zijn zogenoemde generatiewoorden”, aldus Den Boon. ,,Ze worden voornamelijk gebruikt door mensen tussen de 40 en de 55 jaar, die toentertijd heel bewust naar de serie keken. Maar tegelijkertijd zijn termen als ‘Goeiesmorgens’ en ‘Goedemorgen deze morgen’ wel op een heel dwingende manier aan onze Nederlandse taal toegevoegd. En ze worden, ook na vijftien jaar, nog steeds veelvuldig gebruikt.”