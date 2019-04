Minister huldigt sporters Special Olympics

Minister Bruno Bruins (Sport) huldigt zaterdag de sporters die hebben meegedaan aan de Special Olympics World Games, de olympische spelen voor sporters met een verstandelijke beperking. Voor Nederland kwamen 64 sporters in Abu Dhabi in actie in 13 takken van sport.

Ze kwamen ruim twee weken geleden terug met 69 medailles: 32 x goud, 18 x zilver, 19 x brons en nog vele vaantjes voor de vierde tot en met de achtste plaats. Bruins huldigt ze in Utrecht en zegt te hebben genoten van al hun sportprestaties.

De Special Olympics World Games zijn elke twee jaar. Dit jaar werden ze van 14 tot en met 21 maart gehouden in Abu Dhabi. 7000 sporters vanuit meer dan 190 landen gingen met elkaar de strijd aan.

In Nederland zijn 1,4 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Hiervan sport 36 procent, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.