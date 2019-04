Vier Nederlanders in ziekenhuis na bootongeluk

Na het bootongeluk op de Schelde in Antwerpen vrijdag liggen nog vier Nederlanders in het ziekenhuis. Twee van hen zijn zwaargewond, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betrof een uitje van een Nederlands bedrijf.

Het ging om twee kleine boten die op de rivier in Antwerpen met elkaar in botsing kwamen. Er waren in totaal negentien opvarenden die allemaal verwondingen hebben opgelopen, onder wie de twee Belgische schippers. Veel passagiers belandden in het water. De hulpdiensten in Antwerpen waren massaal uitgerukt.