Den Haag heeft deel foutieve betalingen terug

De gemeente Den Haag heeft het grootste deel van de onjuist overgemaakte 2,5 miljoen euro aan premies terugontvangen. Inmiddels is meer dan 2 miljoen euro weer op de Haagse bankrekening bijgeschreven, meldt de gemeente zondag.

De gemeente keerde donderdag 4 april een te hoge premie uit aan 69 mensen die werken met behoud van uitkering. Het gaat om uitkeringsgerechtigden, die in dienst zijn bij een werkgever met de intentie daar ook te blijven werken. Op deze manier werken ze actief aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt.

Verondersteld wordt, dat de bedragen niet juist in het informatiesysteem zijn ingelezen doordat er een punt stond waar volgens de Nederlandse schrijfwijze bij geldbedragen een komma had moeten staan. Het hoogste bedrag dat hierdoor onjuist is uitgekeerd was €108.117 en het laagste bedrag €7.419.