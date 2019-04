Geen internet in Limburg door storing Ziggo

In een groot deel van Limburg werken internet, telefonie en video on demand zondagochtend niet. Dat komt door een storing bij provider Ziggo. Volgens het bedrijf werken internet en bellen via mobiel wel.

Een woordvoerder van Ziggo kon niet aangeven hoeveel aansluitingen precies zijn getroffen. Het gaat volgens hem om het deel van de provincie beneden Venlo. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar het is niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Op sociale media wordt veel geklaagd over de storing. Over de oorzaak is nog niets te zeggen.