Politie Rotterdam op scherp om nepwapens

De politie in Rotterdam heeft dit weekeinde vijf personen aangehouden die een vuurwapen bij zich leken te hebben. Bij de aanhoudingen werd geen enkel risico genomen en trokken agenten hun wapen. Al snel na de aanhoudingen bleek dat de verdachten geen echte wapens, maar nepwapens bij zich hadden.

Een 17-jarige Rotterdammer vestigde zaterdagavond de aandacht op zich doordat hij in de Rotterdamse wijk De Esch duidelijk zichtbaar met een alarmpistool in zijn broeksband liep. In Hoek van Holland zagen omstanders zondagmiddag dat vier personen in een auto, mannen en vrouwen uit Delft en ‘s-Gravenzande, twee balletjespistolen bij zich hadden.