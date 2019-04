Aanhoudingen vanwege aanslag bij De Telegraaf

Tijdens een grote politieactie in verband met de aanslag van vorig jaar op het pand van De Telegraaf in Amsterdam zijn maandag twaalf mensen opgepakt. Dat meldt de krant op haar website. De verdachten zijn tussen de 20 en 27 jaar oud. Op 26 juni reed een bestelauto door de glazen pui van het hoofdkantoor aan de Basisweg, waarna brand uitbrak.

,,Of de daadwerkelijk aanslagpleger, de man die de Caddy-bestelbus tegen de gevel van het Telegraaf-pand reed, ook bij de arrestanten zit, kon de politie maandagochtend nog niet zeggen”, schrijft De Telegraaf.

Politie en justitie vermoeden dat de aanslag op het pand van De Telegraaf is uitgevoerd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi, die in verband wordt gebracht met een reeks onderwereldmoorden. De 41-jarige Taghi staat op de internationale opsporingslijst van de politie. Die heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

Op tal van plaatsen werden invallen gedaan. Arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren daarbij betrokken. In woningen, garageboxen en loodsen in Den Haag, Utrecht, Zaandam, Zwanenburg, Houten, Diemen, Lijnden, Nieuwegein en Amstelveen zijn onder meer een auto, gestolen scooters, motoren, gps-trackers en contant geld in beslag genomen.