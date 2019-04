Agenten arrestatie Henriquez horen strafeis

De agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez horen maandag de strafeis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep. In eerste aanleg vroeg het OM de rechtbank om de agenten wel schuldig te verklaren maar geen straf op te leggen. Uit het requisitoir moet blijken of de aanklagers nog steeds die mening zijn toegedaan.

De rechtbank ging eind 2017 niet mee met het OM en veroordeelde de agenten tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. De agenten vinden dat zij vrijgesproken hadden moeten worden en gingen in beroep.

Henriquez overleed een dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag, eind juni 2015. Er waren vijf agenten – met pepperspray en wapenstok – voor nodig om de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie. Twee van de betrokken agenten zijn strafrechtelijk vervolgd. Het door de agenten toegepaste geweld bij zijn arrestatie en in het bijzonder de door een van hen toegepaste omstreden nekklem waren Henriquez volgens de rechtbank fataal geworden.

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.