Burgemeester: geweld bij moskee heel erg

De burgemeester van Waddinxveen, Evert Jan Nieuwenhuis, zegt dat de mishandeling waarbij een vader en zijn zoon moskeegangers sloegen, niet in Waddinxveen thuishoort. Zaterdagavond werden de twee verdachten aangehouden in de buurt van de Al Hijra Moskee. Het duo was onder invloed van alcohol en bij de aanval raakte een man gewond, aldus de politie.

,,Ik vind het heel erg wat er is gebeurd”, reageert Nieuwenhuis. ,,Ik keur elke vorm van geweld af. De politie heeft adequaat gereageerd, de verdachten zijn snel opgepakt. Het moskeebestuur heeft opgeroepen de rust te bewaren en daar sluiten we ons graag bij aan. De politie zoekt uit wat er zich die avond precies heeft afgespeeld. Dat wordt ook teruggekoppeld naar het moskeebestuur.”

Volgens het bestuur van de moskee was er sprake van schelden, dreigen en slaan. Er zijn bij de politie vier aangiftes binnengekomen naar aanleiding van het incident. Waarom vader en zoon het gemunt hadden op de moskeebezoekers is onduidelijk.