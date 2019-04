Coffeeshopbaas blijft voorlopig in Thaise cel

Coffeeshophouder Johan van Laarhoven blijft voorlopig in een Thaise cel, ook al is hij daar volgens de Nationale ombudsman beland door nalatigheid van Nederlandse instanties. Zolang de Thaise rechter nog geen definitief oordeel heeft geveld, ziet minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geen mogelijkheden Van Laarhoven naar Nederland te halen. Wel wil hij eens kijken of de samenwerking met justitie in het buitenland wel naar behoren verloopt.

Het Openbaar Ministerie vroeg Thailand in 2014 om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek naar de coffeeshophouder, die zich daar had gevestigd. Het Thaise OM vervolgde Van Laarhoven vervolgens zelf. Hij draaide voor tientallen jaren de gevangenis in.

De ombudsman vindt dat Nederland onzorgvuldig en onbehoorlijk heeft gehandeld. Het was volgens hem niet duidelijk of het doel dit middel wel rechtvaardigde.

Grapperhaus neemt dat oordeel ,,zeer serieus”, maar zegt voorlopig weinig voor Van Laarhoven te kunnen doen. ,,Uiterlijk december” is de rechtszaak in Thailand afgerond, heeft hij van de Thaise autoriteiten vernomen. Dan buigt het OM zich ,,voortvarend” over het verzoek van de coffeeshopbaas om naar een Nederlandse cel te verhuizen. Het OM voegt het rapport van de ombudsman verder toe aan de Nederlandse strafzaak tegen Van Laarhoven.

Verder belooft de minister om de samenwerking met justitie in andere landen eens tegen het licht te houden. Samen met het OM gaat hij kijken of ,,het belang van de betrokken individuen” daarbij wel genoeg wordt meegewogen. Waar nodig wil hij de procedures ,,verhelderen” zodat er, ook als justitie snel moet handelen, ,,voldoende checks and balances” zijn.