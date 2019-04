De Levita brengt West Side Story naar Tokio

De Nederlandse theaterproducent Robin de Levita gaat een nieuwe versie van West Side Story opvoeren in een nieuw theater in Tokio. De voorstelling wordt gespeeld in een ‘Scene Around’-theater met een draaischijf, zoals De Levita eerder introduceerde in de musical Soldaat van Oranje.

Image Nation, het bedrijf van De Levita, heeft de voorstelling samen met een Amerikaans team ontwikkeld. De regie is in handen van David Saint, die ook als adviseur meewerkt aan de nieuwe filmversie die Steven Spielberg van West Side Story gaat maken.

Het stuk zal eerst drie maanden in het Engels te zien zijn en daarna in het Japans. West Side Story is een eigentijdse bewerking van het verhaal van Romeo en Julia. De musical gaat over twee jonge mensen uit rivaliserende bendes, Tony en Maria, die verliefd op elkaar worden.