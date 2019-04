Geen krant op de mat door storing drukkerij

Een storing bij uitgeverij De Persgroep in Amsterdam heeft er maandag toe geleid dat veel abonnees van Trouw, de Volkskrant en het AD hun krant niet op de mat troffen. Er moest worden uitgeweken naar drukkerijen in Den Haag en het Brabantse Best, maar daardoor ging veel tijd verloren.

,,De meeste lezers van onze papieren krant krijgen vanochtend geen krant in de bus. De kranten zijn te laat op de distributiepunten aangekomen”, aldus hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant, die in een tweet zijn excuses aanbiedt voor het ongemak. Bij de distributiepunten halen bezorgers de kranten voor hun krantenwijk op.