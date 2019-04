Toen Carmen van de Beek 8 jaar oud was, dacht ze: ik word directeur, want daar zijn er niet veel van. Althans, geen vrouwelijke. Ze komt uit een ondernemersgezin en is opgevoed met het idee dat je moet werken voor je geld.

Toen ze 16 was, en Havo 4 deed, is ze CarmenConnect gestart. Carmen doet jongerenmarketing en is sparringpartner voor bedrijven, die het lastig vinden om de jongere generaties aan te spreken. “Wij koppelen jongere generaties aan oudere generaties door middel van op maat gemaakte oplossingen. Zo maakte ik met een klant een app en ben ik recentelijk het concept Peer Panels gestart, waar jongerenpanels aan organisaties worden gekoppeld. Hierdoor krijgen organisaties inzicht in de doelgroep, bedenken we samen met hun een campagne en doen jongeren vroeg ervaring op in marketing en sales, wat natuurlijk mooi op hun cv staat. Dit gehele concept speelt in op Generatie Y, Z en A. Zij willen graag vroeg een stem hebben binnen een bedrijf.”

Afgelopen januari mocht Carmen een TEDx talk geven over waarom Millennials denken dat ze geboren professionals zijn. “In mijn talk sprak ik open over mijn ondernemerslessen en ervaringen als Millennial. Ik wil graag laten zien hoeveel talent jongeren op vroegere leeftijd hebben, in plaats van de standaard stereotypes die voorbij komen in de media.” Carmen heeft inmiddels twee mensen in dienst, die haar helpen met de structuur van de organisatie en de jongerenpanels en de verkoop van haar diensten.”

Hoe is het nu met CarmenConnect?

“We zijn hard aan het groeien en we werken echt anders dan andere bureaus. Wij gaan met elk bedrijf in gesprek om te kijken wat hun probleem is, wie hun doelgroep is en hoe ze die kunnen aanspreken. We bieden geen standaard pakket, maar zoeken naar originele manieren. Je kan wel een reclame bedenken voor iemand, maar dan heb je niet de connectie met jongeren. We krijgen steeds meer klanten. We zijn goed vindbaar, omdat ik actief ben in het personal branden van mijn bedrijf en mezelf.”

Wijze les?

“Show don’t tell, dus laat zien wat je echt kunt, in plaats van het te vertellen. Het is belangrijk om te laten zien dat je een passie hebt en dat je daar andere mensen mee kunt helpen. Er wordt weleens aan mij gevraagde hoeveel geld ik nou verdien, maar dat is voor mij niet de hoofdvraag. Je moet laten zien wat je kunt. Millennials hebben de neiging om het mooier te maken dan het is. Dat zie ik om mij heen en zelf was ik ook zo. Kijk mij, ik heb dit en dat al, maar zo ga je geen ondernemer worden. Ik gedroeg me alsof ik alles al wist, maar dat was niet zo.”

Mooiste feedback

“Dat ik echt een passie heb voor jongeren en dat ik ga stralen als ik het over mijn werk heb. Ik vind het echt fantastisch om iets met jongeren te doen. Dat is voor mij het mooiste compliment: dat het zichtbaar is dat ik veel plezier heb in wat ik doe.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Leuk! Ik vind het leuk dat er zo’n rubriek is waarin ik over mijn passie kan praten. Het geeft me ook de kans om open en eerlijk zijn hoe het voor mij is geweest om zo jong een onderneming te starten en dat ik mezelf heb overschat. Vaak lijkt het veel leuker op sociale media dan het is. Ik heb me best wel onzeker gevoeld. Dus ik hoop door dit interview dat ik jongeren inzichten kan geven.“

Waarin maak jij het verschil?

“Ik kan heel goed het mooie in anderen zien en ben van de persoonlijke benadering. Dat zie je bij de peer panels die wij organiseren. Daarmee maak ik een verschil. Ik koppel jongerenpanels aan bedrijven, waardoor jongeren snel werkervaring kunnen opdoen. Bedrijven vinden het soms lastig om toe te geven dat dat ze de jongeren niet kunnen bereiken. Ik zorg ervoor dat ze in gesprek gaan met elkaar, waardoor bedrijven zich gelijkwaardig opstellen en gaan inzien dat millennials veel mooie kwaliteiten hebben. En van henzelf horen waar ze uithangen op sociale media.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“De hoeveelheid ideeën die ik heb. Ik heb om de vijf minuten wel een nieuw en origineel idee. Dat waardeer ik steeds meer aan mezelf, want dat heeft niet iedereen als kwaliteit. Ik waardeer ook dat ik het mooie in iedereen zie, ook in bedrijven. Het maakt me niet uit wat je hebt gedaan; iedereen heeft iets unieks en dat benadruk ik. Ik kijk naar wat je wel kan.”