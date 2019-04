Partijen willen uitleg Snel over rekenmodel

De coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie willen van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) opheldering over de aanbesteding van een omstreden rekenmodel voor elektrische auto’s. Volgens RTL Z heeft de bewindsman van D66 de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over de wijze waarop de opdracht is verstrekt.

Snel schreef vorige maand aan de Kamer dat de opdracht om het zogeheten carbontax-model te ontwikkelen gegund was aan onderzoeksbureau Ecorys via een openbare aanbesteding, waar iedere aanbieder aan kon meedoen. Nu erkent de staatssecretaris dat dit niet helemaal klopte. Slechts aan een beperkt aantal gegadigden is gevraagd een offerte uit te brengen. Dat was wel geheel volgens de regels, benadrukt een woordvoerder.

,,De staatssecretaris moet snel opheldering geven over of en hoe het model aanbesteed is”, vindt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. ,,Dat kan hij doen door de documenten over de aanbesteding onmiddellijk aan de Kamer te sturen.” Snel was eerder ook al wat slordig in zijn formulering toen hij ten onrechte meldde dat het model wetenschappelijk ,,gevalideerd” was.

Over het carbontax-model is de laatste tijd veel te doen, omdat het de toename in de verkoop van elektrische auto’s fors onderschat. Daardoor is de overheid veel meer kwijt dan verwacht aan aanschafsubsidies. Daar moet Snel binnenkort tekst en uitleg over komen geven in de Tweede Kamer.

Dat de verkoop van elektrische auto’s in 2018 ruim twee keer zo hoog uitviel als voorspeld, lag volgens het kabinet overigens niet alleen aan het carbontax-model. Volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat speelt ook mee dat een gunstige bijtellingsregeling voor stekkerhybrides (PHEV’s) in 2017 is stopgezet. Aanvankelijk zou sprake zijn van een geleidelijke afbouw en daar hield het model nog rekening mee.