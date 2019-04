Politie: toetsing geweldsmonopolie is goed

De politie gelooft dat het gerechtshof ,,objectief en onafhankelijk” onderzoek heeft gedaan naar de feiten en omstandigheden rondom de zaak Mitch Henriquez. Daarmee reageert het op de eis van het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee agenten voor de dood van Henriquez in 2015. ,,Het is goed dat er een kritische en zorgvuldige toetsing is op het geweldsmonopolie van de politie”, aldus een woordvoerder.

De twee agenten hoorden maandag zes maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen vanwege de fatale arrestatie van Henriquez. Ook zouden zij twee jaar een beroepsverbod moeten krijgen. Dit komt erop neer dat de agenten wel administratief werk mogen doen, maar geen politiewerk op straat.

Henriquez overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis. Er waren vijf agenten – met pepperspray en wapenstok – nodig om de grote en sterke 42-jarige Arubaan in bedwang te krijgen. Zijn dood, volgens diverse deskundigen naar aanleiding van een omstreden nekklem, leidde tot hevige rellen in de Haagse Schilderswijk.

Volgens het OM zijn de agenten ,,fors over de schreef”gegaan.