Van Erven Dorens werkt aan avondprogramma RTL

Beau van Erven Dorens gaat een avondprogramma maken voor RTL 4. Hij is het samen met de zender aan het ontwikkelen. Van Erven Dorens gaat de presentatie afwisselen met anderen. Dat is nodig omdat hij ,,ook nog andere programma’s voor RTL blijft maken”, laat de zender maandag weten.

Het is nog niet bekend hoe het programma gaat heten en wanneer het wordt uitgezonden. Ook de opzet is nog niet duidelijk.

RTL begon in augustus 2013 met het programma RTL Late Night. Dat werd gepresenteerd door Humberto Tan. Toen de kijkcijfers terugliepen, werd hij in september vorig jaar vervangen door Twan Huys. Die slaagde er niet in meer kijkers te trekken en vorige maand trok RTL de stekker uit het programma. Van Erven Dorens presenteerde in de zomer van 2017 al het seizoensprogramma RTL Summer Night.

Van Erven Dorens (48) maakte in 1998 voor RTL4 zijn eerste televisieprogramma, dat heette Alles voor de kijkcijfers. Daarna presenteerde hij enkele jaren het programma RTL Live. Van 2001 tot 2005 was hij het gezicht van RTL Boulevard, samen met Albert Verlinde. Daarna werkte hij enkele jaren voor Talpa. In 2009 stapte Van Erven Dorens over naar SBS, om in 2015 terug te keren op het oude nest.

Van Erven Dorens kreeg vorig jaar een Gouden Televizier-Ring voor het programma Beau Five Days Inside. Ook werd hij uitgeroepen tot omroepman van het jaar.