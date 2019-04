Wilde savannah-kat gespot in Haarlem

Een wilde savannah-kat die vrijdag is ontsnapt, is maandagmiddag gespot in Haarlem. Medewerkers van de dierenambulance zoeken op de plek waar hij is gezien. ,,De fokker is nu ook onderweg. We hopen dat ze het dier snel vinden”, zegt een woordvoerster van dierenopsporingssite Amivedi. De katachtige was vrijdag ook in Haarlem ontsnapt.

Het beest, een kruising tussen een huiskat en een wilde serval, eet voornamelijk rauw vlees en kan heel agressief reageren. ,,Het is geen normale huiskat. Hij kan bijten of uithalen naar kinderen die hem willen aaien”, aldus de zegsvrouw.

De speciale kat is niet heel groot, maar heeft wel opvallend lange poten. Het dier, genaamd Whalhallah, heeft een spitse kop en is wit onder neus en kin. Op zijn poten heeft hij zwarte strepen en op zijn rug zwarte stippen.