Ajax biedt hulp aan na vondst granaat

Ajax biedt aan mee te werken aan het onderzoek naar de handgranaat die dinsdagochtend aan het supportershome van ADO Den Haag hing. ,,Mocht de politie ons nodig hebben bij het onderzoek naar de dader of daders, dan werken wij daar natuurlijk aan mee”, reageert een woordvoerder van de club uit Amsterdam.

De directie van Ajax heeft meteen contact opgenomen met hun collega’s van ADO Den Haag, nadat het nieuws over de granaat bekend was geworden. ,,Dit is een levensgevaarlijke situatie die we uiteraard afkeuren”, stelt de zegsman.

Bij de plek waar de granaat was geplaatst waren drie andreaskruizen op het gebouw getekend. Die verwijzen naar het stadswapen van Amsterdam, wat zou kunnen betekenen dat de dader(s) een band met Ajax kunnen hebben. ,,Het is dat jullie er naar vragen. Officieel weten we namelijk van niets over enige mogelijke betrokkenheid van Ajax. Het kan uit allerlei hoeken komen.”

In februari werden in Amsterdam enkele plekken, waaronder het standbeeld van de Dokwerker, met groene en gele verf beklad. Fans van ADO plaatsten foto’s van die bekladdingen zelf online. De Haagse club sprak zijn afschuw uit over de bekladdingen.

Ajax speelt woensdagavond tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. De harde kern van ADO onderhoudt warme banden met de fans van de kampioen uit Turijn. De gemeente Amsterdam kondigde vorige week al extra veiligheidsmaatregelen aan rond het duel tussen de huidige koplopers van de eredivisie en Serie A. Er is extra politie op de been en agenten mogen preventief fouilleren.

De maatregelen gaan in op dinsdag om 18.00 uur en duren tot en met donderdag 02.00 uur. Volgens de gemeente is bekend dat de Turijnse voetbalclub banden heeft met clubs ,,waar Ajax minder goed mee is bevriend”.