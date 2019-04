Bloemen tramaanslag Utrecht worden weggehaald

De gemeente Utrecht ruimt dinsdag de bloemen, knuffels, kaarten en tekeningen op die mensen op het 24 Oktoberplein in de stad neerlegden nadat daar een aanslag in een tram was geweest.

Gemeentemedewerkers zoeken de spullen ter plekke uit, later wordt met nabestaanden van de slachtoffers besloten wat ermee gebeurt. Van de bloemen wordt in ieder geval compost gemaakt. Op de herdenkingsplek zelf worden planten geplant in rood/wit, de kleuren van Utrecht.

De aanslag, waarbij de 37-jarige schutter Gökmen T. in een tram begon te schieten, heeft vier levens geëist.