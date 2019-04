Consumentenbond bepleit Frans voedsellogo

De Consumentenbond bepleit de invoering van het van oorsprong Franse voedselkeuzelogo Nutri-Score in ons land. Dit laat met kleuren en letters op eenvoudige wijze zien hoe (on)gezond een product is. In Spanje en in België is het inmiddels ook ingevoerd.

,,In het Preventieakkoord is vastgelegd dat er in 2020 een nieuw voedselkeuzelogo komt. De Consumentenbond vindt Nutri-Score het beste voedselkeuzelogo dat er nu is en roept de overheid op om alle stappen te zetten die nodig zijn om Nutri-Score ook in Nederland in te voeren”, aldus een woordvoerster. In het Preventie-akkoord kwamen overheid, organisaties en ondernemers plannen overeen om tot een gezondere samenleving te komen.

Nutri-Score loopt van A in donkergroen (gezond) tot E in rood (ongezond) en doet een beetje denken aan het energielabel. Om te achterhalen hoe gezond een tussendoortje is, moeten consumenten nu nog alle verpakkingen omdraaien en de kleine lettertjes bestuderen. Met Nutri-Score op de voorkant van de verpakkingen, is dit een stuk makkelijker, denkt de bond.

De organisatie heeft, om een en ander te demonstreren, zelf vijftig tussendoortjes van dit voedselkeuzelogo voorzien. ,,Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk hoe (on)gezond een tussendoortje is. Slechts een vijfde scoort (zeer) goed”, aldus de bond. Ook veel gezond lijkende tussendoortjes bevatten toch veel vet en/of suiker. Ook blijken de verschillen tussen producten van één producent soms erg groot.