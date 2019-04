‘Granaat typisch een actie van een individu’

Het plaatsen van een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag is ,,typisch een actie van een enkeling”, zegt Otto Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie en deskundige op het gebied van supportersgeweld, tegen het ANP. Het lijkt erop dat het explosief geplaatst is door iemand van Ajax omdat op het gebouw drie andreaskruizen waren getekend. ,,Als dat zo is, dan is het maar de vraag of het breed wordt gedragen binnen de supportersgroep.”

De bijzonder hoogleraar kan zich niet herinneren dat er eerder zoiets is gebeurd. ,,Wel werden in de jaren 70 en 80 in de stadions spijkerbommetjes over en weer gegooid, daar vielen zwaargewonden bij.”

De handgranaat lijkt een reactie op een actie van ADO-supporters. In februari werden in Amsterdam enkele plekken, waaronder het standbeeld van de Dokwerker, met groene en gele verf beklad. Fans van ADO plaatsten foto’s van het grafisch vandalisme zelf online.

Fans van beide clubs liggen al decennialang in de clinch met elkaar. Sinds dertien jaar zijn ADO-supporters niet meer welkom in het stadion van Amsterdam en voor fans van Ajax is het ADO-stadion verboden. Die maatregel werd ooit genomen nadat hooligans van de club uit Amsterdam het supportershome van ADO hadden bestormd. Een groep van ongeveer zeventig Ajaxaanhangers drong met honkbalknuppels en messen het supportershome binnen en probeerde brand te stichten. Het was een reactie op een aangestoken brand in het supportershome van Ajax.

,,Uitdagen en provoceren gebeurt met enige regelmaat”, vertelt Adang die niet weet of er ooit een einde komt aan het onderlinge geweld dat de laatste jaren lijkt toegenomen. Zo brandde vier jaar geleden het gehele supportershonk van Ajax af. Aangenomen wordt dat Haagse fans hier achter zaten. ,,Het betekent ook niet dat het zal gaan escaleren. Zo zeiden Feyenoordsupporters na de rellen tussen hooligans van de Rotterdamse club en Ajax in Beverwijk, waarbij een Ajax-supporter om het leven kwam, ‘dit gaat te ver’.”