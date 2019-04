Kamer: roer om in forensische zorg

Het roer moet om in de forensische zorg, vindt de Tweede Kamer. Bijna alle voorstellen die partijen vorige week deden tijdens het debat over de moord op Anne Faber, werden dinsdag aangenomen.

Een meerderheid van de Kamer vindt onder meer dat verlofaanvragen in de forensische zorg strakker moeten worden beoordeeld. Het Adviescollege Verloftoetsing Tbs, dat verlofaanvragen van tbs’ers beoordeelt, moet daarin een rol krijgen.

Ook moet de privacy van veroordeelden in de toekomst geen beletsel zijn om informatie uit te wisselen. Michael P., die is veroordeeld voor de moord op Faber, wist op die manier te voorkomen dat de kliniek waarnaar hij werd overgeplaatst informatie kreeg over zijn zedenverleden.

Ook een voorstel om aan veroordeelden voorwaardelijk tbs op te kunnen leggen, kreeg brede steun. Het idee is dat ,,een rechter op een later moment alsnog kan besluiten dat tbs gewenst is”, zo luidt het voorstel.