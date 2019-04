Krant eist weghalen camerabeelden Kerkrade

Journalist Ruben van Erp van Dagblad de Limburger eiste dinsdag voor de rechtbank in Maastricht verwijdering van camerabeelden van de website van de gemeente Kerkrade. Op de beelden is te zien hoe de journalist op 27 februari het gemeentehuis binnenloopt, via de lift naar de verdieping van de raadszaal gaat en daar na enkele minuten rechtsomkeert maakt. Binnen was een besloten vergadering bezig over de voordracht van een nieuwe burgemeester. De luidsprekers stonden zo hard dat de journalist op de gang meekreeg wat er gezegd werd.

De journalist hoorde daarbij de naam van Heerlens zieke burgemeester Ralf Krewinkel vallen, en dat deze tweede op de voordracht stond. Na publicatie in de krant leidde dit tot het opstappen van Krewinkel als burgemeester van Heerlen.

Kerkrade deed vervolgens aangifte van afluisteren, maar justitie seponeerde dat. Volgens De Limburger is publiceren van de beelden een poging de journalist aan de schandpaal te nagelen.

Tijdens het kort geding hield advocate Charissa Koster namens de journalist de rechtbank voor dat Kerkrade ,,valsspeelt”. Kerkrade publiceerde de beelden immers na een mislukte aangifte wegens afluisteren en een sepot door het Openbaar Ministerie. Koster sprak van ,,twee minuten lang Opsporing Verzocht”, volgens haar een poging om de journalist bewust te schaden.

Daarmee lapt de gemeente volgens de advocate ,,alle fundamentele regels van de rechtsstaat aan haar laars”. Met de beelden wordt Van Erp publiekelijk gecriminaliseerd, als journalist die buiten zijn boekje is gegaan, aldus Koster.

Advocate Claire Nijssen van Kerkrade hield vol, dat Van Erp wel degelijk bewust afluisterde door vlakbij een gesloten deur van de raadszaal te gaan staan. En wel de enige deur, waarachter een geluidsinstallatie hing die enigszins verstaanbaar was buiten. De camerabeelden geven het publiek de kans om zelf een mening te vormen, zei ze.

De rechtbank doet uiterlijk 23 april uitspraak.