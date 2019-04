Krikke: handgranaat bij ADO complete waanzin

,,Het neerleggen van een handgranaat bij ADO Den Haag is complete waanzin en onacceptabel”. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke gezegd over het projectiel dat bij het supportershome van de voetbalclub is aangetroffen.

,,Ik snap heel goed dat de club hier erg van geschrokken is”, aldus Krikke. ,,Ik begrijp dat er gezien de specifieke bekladding bij de handgranaat meteen allerlei vermoedens bestaan over wie er achter deze grove misdraging zit, maar het is echt veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. Laten we het politieonderzoek alle ruimte geven.”

Bij de plek waar de granaat was geplaatst, waren drie andreaskruizen op het gebouw getekend. Mogelijk wordt daarmee het stadswapen van Amsterdam bedoeld.