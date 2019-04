Nederlandse film ‘Kop op’ wint Emmy Kids Award

De Nederlandse korte film ‘Kop op’ van animatiestudio Job, Joris en Marieke heeft dinsdagavond een International Emmy Kids Award in de categorie animatie gewonnen. De International Emmy Kids Awards zijn wereldwijd de meest gerenommeerde prijzen voor kinderprogramma’s.

,,’Kop op’ laat op absurde wijze zien wat we kunnen leren als we ons verplaatsen in een ander. We hopen dat deze Emmy helpt om deze boodschap te verspreiden”, aldus Job, Joris en Marieke, die de prestigieuze prijs in Cannes in ontvangst namen.

‘Kop op’, dat werd uitgezonden bij NPO Zapp, gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. Sef, Wesley en Marjolein moeten een dag als elkaar door het leven gaan nadat ze per ongeluk van hoofd wisselen als ze een magische wasmachine vinden. De stemmen van de drie vrienden werden ingesproken door Nasrdin Dchar, Steye van Dam en Paulien Cornelisse.

De animatiefilm viel eerder in onder meer Zuid-Korea en de Verenigde Staten in de prijzen. Job, Joris en Marieke uit Utrecht maken al jaren veelgeprezen animatiefilms. Hun A Single Life werd in 2015 genomineerd voor een Oscar, maar legde het af tegen Disney’s Feast.