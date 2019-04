Slachtoffer Breda: ik ben in brand gestoken

De 49-jarige man uit Breda die dinsdagochtend door een aanslag is overleden, vertelde voor hij bezweek nog aan de politie dat hij vastgebonden is geweest en toen in brand is gestoken. Mogelijk was er sprake van een zakelijk geschil, aldus de politie.

De politie is op zoek naar drie vermoedelijke daders. Eentje is na het incident weggereden vermoedelijk in een grijze Volkswagen.

Hulpdiensten kregen maandagavond rond 21.15 uur een melding van een brand aan de Sparrenweg. Daar bleek een garagebox, waarin een garagebedrijf gevestigd was, in brand.

Het slachtoffer stond inmiddels bij buurtbewoners onder de douche. Hij was aanspreekbaar en werd later naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar gaf hij zijn verklaring aan agenten. Dinsdagochtend bezweek hij aan zijn verwondingen. Er is groot opsporingsteam op de zaak gezet.