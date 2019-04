Snorfietsers vechten Amsterdams besluit aan

In een volle rechtszaal vechten drie snorfietsers dinsdag het nieuwe verkeersbesluit aan van de gemeente Amsterdam. Sinds maandag mogen ze niet meer op het fietspad rijden, maar moeten ze met een helm op over de rijbaan. De snorfietsers vinden de nieuwe regel ,,levensgevaarlijk”, zei een van hen tegen de rechtbank in Amsterdam.

,,Ik laat me niet doodrijden voor dat zooitje daar”, zei een 81-jarige man, waarbij hij wees naar de vertegenwoordigers van de gemeente. Hij verklaarde dat hij door het verbod dagelijks op zijn snorscooter is veroordeeld tot het rijden op drukke wegen. Omrijden is volgens zijn raadsvrouw op bepaalde stukken niet mogelijk.

Een vrouw die haar dochter, die slecht ter been is, met de snorscooter overal naartoe brengt, zei: ,,Het plan deugt niet.” Ze meent dat het verbod onvoldoende is onderbouwd. De auto’s rijden volgens haar in veel straten veel te hard. ,,Daar wil ik voor geen goud tussen rijden.”