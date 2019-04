Supportersclub ADO: granaat is doodsbedreiging

Voorzitter Jacco van Leeuwen van de ADO Den Haag-supportersclub Haagsche Bluf noemt het plaatsen van een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag ,,een regelrechte doodsbedreiging”. Ook vindt hij het ,,een nieuw dieptepunt in de voetbalgeschiedenis”, laat hij weten in een reactie aan het ANP.

Het projectiel werd dinsdagochtend gevonden, hangend aan het gebouw, dat naast het stadion van de eredivisieclub staat. Op het pand waren drie andreaskruizen getekend. Mogelijk wordt daarmee het stadswapen van Amsterdam bedoeld en is het een verwijzing naar Ajax-supporters. Fans van beide clubs liggen al decennialang in de clinch met elkaar en mogen sinds dertien jaar over en weer de uitwedstrijden van hun clubs niet bijwonen.

De voorzitter van de ADO-supportersclub wil niemand beschuldigen. ,,Het is aan de politie om uit te zoeken wie dat heeft gedaan. De dader heeft met de drie kruizen wel direct naar Amsterdam verwezen”, aldus Van Leeuwen.

Hij sluit niet uit dat er een verband is met de Champions Leaguewedstrijd Ajax-Juventus. Sinds dertig jaar bestaan er warme banden tussen ADO Den Haag- en Juventus-fans. Van Leeuwen gaat dinsdagavond dineren met een klein groepje Italianen die woensdagavond de wedstrijd in de Johan Cruyff Arena bijwonen.

In februari werden in Amsterdam enkele plekken, waaronder het standbeeld van de Dokwerker, met groene en gele verf beklad. Fans van ADO plaatsten foto’s van die bekladdingen online. De Haagse club sprak zijn afschuw uit over het vandalisme.