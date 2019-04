Verdachte bedreiging Baudet voor de rechter

De 21-jarige vrouw uit Nijmegen die op 25 maart werd aangehouden voor het bedreigen van Thierry Baudet moet dinsdag voor de politierechter in Amsterdam verschijnen. De vrouw liep op 23 maart mee met een antiracisme-demonstratie in Amsterdam.

De verdachte kwam bij de politie in beeld door een filmpje dat op sociale media circuleerde. Zij had zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar gemaakt en scandeerde ,,Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”. Op 19 maart boekte Baudets partij Forum voor Democratie een forse overwinning bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Het Openbaar Ministerie brengt de vrouw voor de rechter op verdenking van opruiing en bedreiging.

De vrouw heeft eerder in een verklaring laten weten dat Baudet niets van haar heeft te vrezen. Ook stelde ze dat andere betogers het lied zongen en dat zij is gaan meezingen. Ze had ,,absoluut niet verwacht” dat de tekst als bedreigend of opruiend zou worden opgevat.