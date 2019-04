Zes partijen formeren Gronings bestuur

Zes partijen zouden het nieuwe provinciebestuur in Groningen moeten vormen. Dat is het advies van de informateur, die de afgelopen weken met alle partijen heeft gesproken. Forum voor Democratie en SP, de derde en de vijfde partij in de provincie, blijven waarschijnlijk buiten de coalitie.

Informateur Mario Post stelt een coalitie van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, D66 en CDA voor. Zij hebben samen 25 van de 43 zetels. De zes partijen beginnen deze week aan de formatie. Dat gebeurt onder leiding van Tweede Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks. De Groningse GroenLinks-leidster, Nienke Homan, wil een college ,,dat gaat werken aan een groen, sociaal en progressief Groningen”.