‘Arrestatie Mitch Henriquez was niet normaal’

De arrestatie van Mitch Henriquez was geen normale aanhouding. ,,Hier is een grens fors overschreden.” Dat zei de advocaat-generaal woensdag tijdens de laatste zittingsdag van het hoger beroep in deze zaak.

Tegen de twee agenten die verantwoordelijk worden gehouden voor de fatale arrestatie van de 42-jarige Arubaan in 2015 is een celstraf van zes maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van twee jaar geëist. De agenten zelf vinden dat zij vrijgesproken moeten worden omdat ze niets verkeerd zouden hebben gedaan.

Advocaat Richard Korver zei namens de nabestaanden van Henriquez dat het voor hen niet te begrijpen is dat de agenten dat zeggen. ,,Hoe kunnen ze bijvoorbeeld spreken over ‘een tikje in het gezicht’? De kaak en neus van Henriquez waren gebroken en hij had een enorme bult op zijn hoofd.”