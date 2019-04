Juve-fans met wapens opgepakt in Amsterdam

Tientallen Italiaanse voetbalsupporters van Juventus zijn woensdagmiddag in Amsterdam aangehouden. Zij waren in het bezit van uitschuifbare wapenstokken, vlaggenstokken, een hamer en ander slagmateriaal. Juventus speelt vanavond tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena in de kwartfinale van de Champions League.

De opgepakte Juventus-aanhangers zijn met bussen overgebracht naar een cellencomplex, zo laat de politie weten. De groep stapte bij de Johan Cruijff Arena in een metro richting de binnenstad. Italiaanse vertegenwoordigers van justitie die de Nederlandse politie helpen, herkenden de supportersgroep.