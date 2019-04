Moeder Howick en Lili mag terugkeren

Armina, de moeder van de Armeense kinderen Howick en Lili, mag terugkeren naar Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een verzoek om gezinshereniging ingewilligd. Advocate Patricia Scholtes bevestigt woensdag berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

De kinderen kregen begin september vorig jaar op het allerlaatste moment te horen dat ze toch in Nederland mochten blijven. Zij verbleven hier toen tien jaar. Hun moeder werd in 2017 wel uitgezet naar Armeniƫ.

Volgens Scholtes is Armina ,,vol ongeloof” en ,,heel blij”. Zij denkt dat de hereniging nog deze maand of begin volgende maand kan plaatsvinden. Volgens haar ligt het besluit van de IND wel in de lijn der verwachtingen. ,,Het is belangrijk dat de kinderen bij hun moeder kunnen zijn.”

Toch heeft de hele procedure naar haar smaak langer geduurd dan verwacht. ,,Daarom sloeg de twijfel soms wel toe of het zou gaan lukken.” Scholtes kondigde in september aan te opteren voor gezinshereniging. Zij schatte toen in dat de procedure drie maanden zou duren.