Ruim honderd Italiaanse voetbalfans opgepakt

In de aanloop naar de wedstrijd tussen Ajax en Juventus zijn woensdag in Amsterdam ruim honderd voetbalsupporters van de Italiaanse club aangehouden. De fans hadden onder meer vuurwerk, uitschuifbare wapenstokken, pepperspray en een hamer bij zich, aldus de politie. De Italianen zijn met bussen overgebracht naar een cellencomplex.

De politie heeft twee groepen Italiaanse voetbalsupporters opgepakt. Een groep van 46 die bij de Johan Cruijff ArenA in een metro richting de binnenstad stapte, werd door Italiaanse vertegenwoordigers van justitie, die de Nederlandse politie bijstaan, herkend en aangehouden. De tweede groep, van 61 personen, werd in de omgeving van het stadion in de kraag gevat.

In de Johan Cruijff ArenA speelt Ajax woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus.