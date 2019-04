Uitbraak bof in Utrechtse studentenhuizen

In drie studentenhuizen in Utrecht is een uitbraak van de infectieziekte bof, meldt de GGD Utrecht. Bij vijf studenten staat vast dat ze besmet zijn geraakt, bij drie andere studenten is het waarschijnlijk dat ze het bofvirus hebben opgelopen.

,,Vooralsnog is er geen directe link gevonden tussen de eerste patiĆ«nten in de verschillende huizen. Er is geen duidelijke link met een studie, vereniging of activiteit in de afgelopen periode. Wel heeft binnen huizen verspreiding plaatsgevonden naar huisgenoten”, aldus de GGD.

Bof begint vaak met griepachtige verschijnselen, na een paar dagen gevolgd door een ontsteking van de speekselklieren, die een zwelling van de wang of hals kan geven. De meeste zieken zijn na een week weer volledig hersteld. In enkele gevallen kunnen complicaties optreden als gehoorschade of een teelbalontsteking.