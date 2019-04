Vuurwerk bij hotel spelers Juventus

Bij het Van der Valk Hotel-Amstel, waar de spelers van Juventus verblijven, is in de nacht van dinsdag op woensdag, vuurwerk afgestoken. In een filmpje van de F-side, de harde kern van Ajax-supporters, is te zien hoe naast het hotel zeker 30 seconden vuurwerk afgaat. Bij het filmpje staat: ,,Matchday! Juventus welcome to Amsterdam”.

De politie is poolshoogte bij het hotel gaan nemen nadat er meldingen over het vuurwerk waren binnengekomen. ,,Maar degenen die het hebben afgestoken waren toen al weg. Daarom hebben we niemand kunnen aanhouden”, aldus een politiewoordvoerder.

De Amsterdammers treffen de club uit Turijn woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League. Het duel wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. De gemeente heeft strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Een groot deel van Amsterdam is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief kan fouilleren.

De return in Turijn is dinsdag.