Flevoland hertelt 160.000 stemmen

Een verschil van een paar stemmen zorgt ervoor dat de provincie Flevoland de komende twee dagen iets meer dan 160.000 stemmen opnieuw gaat tellen, een voor een, met de hand. Dat moet duidelijk maken of de laatste restzetel in de Provinciale Staten voor DENK of voor het CDA is. Als de uitslag bekend is, kunnen de nieuwe Statenleden alsnog beginnen aan hun werk, bijna vier weken na de Statenverkiezingen.

Het CDA had gevraagd om de hertelling en kreeg steun van een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland.

De zes gemeenten in Flevoland tellen allemaal apart van elkaar hun stemmen. Dat gebeurt donderdag en vrijdag, op centrale plekken in elke gemeente. Het hoofdstembureau in Lelystad maakt dinsdag de definitieve einduitslag bekend. Op woensdag worden de Statenleden geïnstalleerd.

De Statenverkiezingen waren op 20 maart. Tijdens de tellingen leek het erop dat het CDA vier zetels zou halen, maar uiteindelijk kwam de partij op drie zetels uit. De laatste restzetel was niet naar het CDA, maar naar DENK gegaan, met een paar stemmen verschil. DENK kwam daardoor alsnog in de Staten, met één zetel.