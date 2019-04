Kamer buigt zich niet over kinderpardonpetitie

De Tweede Kamer buigt zich niet over het verzoek van presentator Tim Hofman en ruim 250.000 anderen om het kinderpardon te verruimen. Dat is immers al gebeurd, vindt de Kamer.

Hofmans burgerinitiatief #eigeland kreeg in een mum van tijd de steun van meer dan 40.000 mensen en voldeed daarmee aan de eis om in de Kamer te worden besproken. Maar die hoeft zo’n petitie alleen op de agenda te zetten als het onderwerp niet de afgelopen twee jaar al eens is besproken.

Het kinderpardon is juist ,,veelvuldig aan de orde geweest” in het parlement, stelt de Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Bovendien is het kabinet eind januari gezwicht. Het leeuwendeel van de kinderen voor wie Hofman en co in het geweer kwamen, zoals het Iraakse jongetje Nemr, mag alsnog blijven.