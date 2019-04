Kijken achter de schermen bij MOJO

Eigenlijk vonden de oprichters van evenementenorganisatie MOJO het niet nodig, een tentoonstelling over hun bedrijf. Maar MOJO Backstage gaat vrijdag toch open in Delft: een expositie over een onderneming die dik vijftig jaar terug op de Delftse zolder van de creatieve Berry Visser ontstond. Nadat hij in 1970 het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos (het ‘Nederlandse Woodstock’) had opgezet, bouwde hij het bureau uit met organisatietalent Leon Ramakers. Inmiddels is er in Nederland vrijwel geen concert- of festivalbezoeker meer die nooit een kaartje kocht voor een MOJO-evenement.

De grootste artiesten haalde MOJO naar Nederland, elf eigen festivals worden er jaarlijks georganiseerd en ook de megazalen Afas live en Ziggo Dome waren het initiatief van dit bedrijf. MOJO-evenementen trekken jaarlijks twee miljoen mensen. Het hoofdkantoor zit nog altijd in het centrum van Delft. De expositie wordt georganiseerd door buren: Museum Prinsenhof.

,,Berry en Leon moesten wel overtuigd worden, ze vonden het vanzelfsprekend wat ze deden, werk uit passie”, vertelt samenstelster Marga Schoemaker. Maar zo gewoon is dat werk niet. Concert- en festivalbezoekers kunnen in Delft horen en zien wat er allemaal aan te pas kwam en komt.

Dat blijkt oneindig veel meer dan rekening houden met rare eisen van artiesten (die volgens Schoemaker vaak grapjes zijn): het gaat, onder veel meer, ook over hoe je -innovatief- omgaat met grote menigten (crowd management, waarbij MOJO een voortrekkersrol speelde) en duurzaamheid (bijvoorbeeld geen plastic bekertjes meer op festivals). De schaal is vaak enorm: ,,Voor een festival als Lowlands wordt een tijdelijke stad voor 60.000 mensen opgezet”, aldus Schoemaker. Museum Prinsenhof laat versneld zien hoe dat gaat.

Diverse schermen tonen wat MOJO bracht aan optredens toen en nu. In één zaal worden concerten op alle wanden geprojecteerd en kan de bezoeker een koptelefoon opzetten en zich midden in het evenement wanen. Verder zijn er interviews met medewerkers en, deels op tv-toestellen uit de tijd dat ze begonnen, met Berry en Leon zelf. De bezoeker kan verder via een virtuele bril backstage bij rapper Ronnie Flex.

Ook is er oog voor de schaduwzijden van de muziekwereld en voor de vele jong gestorvenen uit de muziek: zij worden herdacht met witte kruisen in de tuin van Museum Prinsenhof.

MOJO Backstage gaat niet alleen over muziek: het is ook een terugblik op maatschappelijke ontwikkelingen vanaf Flower Power.