OM: 5000 fusten bier vervalst

Tegen twee verdachten uit Nijkerk zijn donderdag celstraffen tot 15 maanden geëist voor bierfraude. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zeker 5000 vervalste fusten bier onder de merknamen Heineken, Amstel en Grolsch verkocht.

De officier van justitie kent in Nederland geen eerder geval van berechting voor bierfraude, zei hij in de rechtbank in Zwolle. Er zijn geen frauduleuze fusten meer op de markt en er zijn geen gevallen bekend van mensen die ziek zijn geworden van dit bier, zo benadrukte hij. ,,Maar dat er niemand ziek is geworden, is gewoon geluk geweest.” Zo werden de fusten van deze brouwers volgens het OM in een autowasstraat gewassen en daarna gevuld met ander bier. De zaak kwam aan het rollen toen horecabedrijven in Rotterdam klachten kregen over bier. Deze fusten bleken uit Nijkerk afkomstig.