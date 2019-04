Prijs voor Almeers Bos der Onverzettelijken

Het monument Bos der Onverzettelijken in Almere heeft het Nationaal Compliment voor een oorlogsmonument 2019 gekregen. De aanmoedigingsprijs is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De prijs, die werd toegekend door een jury onder leiding van Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland, is donderdagavond uitgereikt in het dorp Bant in de Noordoostpolder.

De winnaar krijgt 1000 euro ter ondersteuning van het project en een sculptuur van beeldend kunstenaar Ninette Koning. Het Nationaal Monument Bos der Onverzettelijken in Almere is een eerbetoon aan de 2133 Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter zijn gefusilleerd.

Onder de genomineerden waren ook het Vliegersmonument in Dronten en het oorlogsmonument 40-45 op Urk.